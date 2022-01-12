Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Видео опубликовано пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к совершению противоправного деяния. Личность женщины пока не известна.

Всех, кто что-либо знает о подозреваемой, просят звонить по телефону 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.