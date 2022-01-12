12 января 2022, 15:36
Жесткое ДТП в Костомукше попало на видео
Городская камера наблюдения сняла момент столкновения двух автомобилей
В Костомукше во вторник вечером произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Авария случилась в 19:09 на пересечении улиц Антикайнена и Надежды. На кадрах видно, как совершавший левый поворот автомобиль не уступил машине, ехавшей прямо.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.