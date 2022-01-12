12 января 2022, 15:16
Происшествия

Микрорайон Петрозаводска остался без отопления

Коммунальщики устраняют повреждение на сетях в Соломенном

В Петрозаводске сегодня в 14:40 произошло отключение теплоснабжения в Соломенном. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной произошедшего стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Коммунальщики занимаются устранением повреждения.

Ориентировочное время возвращения отопления в дома горожан не раскрывается. Фото pixabay.com/ri

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