Микрорайон Петрозаводска остался без отопления

В Петрозаводске сегодня в 14:40 произошло отключение теплоснабжения в Соломенном. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной произошедшего стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Коммунальщики занимаются устранением повреждения.

Ориентировочное время возвращения отопления в дома горожан не раскрывается. Фото pixabay.com/ri