12 января 2022, 15:16
Микрорайон Петрозаводска остался без отопления
Коммунальщики устраняют повреждение на сетях в Соломенном
В Петрозаводске сегодня в 14:40 произошло отключение теплоснабжения в Соломенном. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, причиной произошедшего стало повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Коммунальщики занимаются устранением повреждения.
Ориентировочное время возвращения отопления в дома горожан не раскрывается. Фото pixabay.com/ri