Жительница Карелии нашла чужую карту и стала преступницей

В полицию Кондопоги обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что на кассе в магазине обнаружила отсутствие банковской карты. Также ей стали приходить смс-сообщения о списании денег - всего исчезли 4200 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 40-летняя кондопожанка. Она рассказала, что нашла чужую карту и не стала искать владельца, а отправилась за покупками. Платежное средство подозреваемая вернула.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/stevepb