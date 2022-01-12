12 января 2022, 15:07
Жительница Карелии нашла чужую карту и стала преступницей
В Кондопоге женщина подозревается в краже денег
В полицию Кондопоги обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что на кассе в магазине обнаружила отсутствие банковской карты. Также ей стали приходить смс-сообщения о списании денег - всего исчезли 4200 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попала 40-летняя кондопожанка. Она рассказала, что нашла чужую карту и не стала искать владельца, а отправилась за покупками. Платежное средство подозреваемая вернула.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/stevepb