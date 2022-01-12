Мужчина в состоянии психоза напал на медика «скорой» в Петрозаводске

Мужчина напал на медика «скорой помощи» в Петрозаводске. Все произошло вечером 11 января. Карета «скорой помощи» доставила в медицинское учреждение мужчину, находившегося в состоянии опьянения.

По дороге ему поставили капельницу, но мужчина ударил медика по лицу. Пациент, по словам медика, пришел в состояние психоза и не только ударил ее, но и осыпал оскорблениями.

Потерпевшая написала заявление. Когда машина «скорой» приехала в больницу, врачи вызвали Росгвардию. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и передали полиции. (фото pixabay.com, AKuptsova)