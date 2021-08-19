Житель Карелии напился и угнал внедорожник друга

В Беломорске возбуждено уголовное дело об угоне. Фигурантом стал 42-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, в один из дней августа горожанин выпивал с другом. Уходя, он взял ключи от внедорожника товарища и поехал кататься по городу. Его маневры привлекли внимание сотрудников ГИБДД. Выяснилось, что мужчина пьян, и машина ему не принадлежит.

Узнав о случившемся, владелец транспортного средства обратился в полицию с заявлением об угоне. Подозреваемый, который ранее уже был судим за имущественные преступления, во всем признался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/fsHH