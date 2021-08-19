19 августа 2021, 11:47
Бывший возлюбленный сильно напугал даму сердца
Мужчина решил залезть в квартиру петрозаводчанки через балкон, но женщина вызвала подмогу
Накануне ночью молодой человек наведался к бывшей возлюбленной. Дама его не впустила, но закрытая дверь не стала преградой для парня.
Он решил забраться к петрозаводчанке через балкон. Пока молодой человек поднимался на второй этаж, угрожая женщине расправой, горожанка вызвала сотрудников Росгвардии.
Группа задержания приняла заявление от потерпевшей. Молодого человека увезли в отделение полиции. (фото stihi.ru)