Бывший возлюбленный сильно напугал даму сердца

Накануне ночью молодой человек наведался к бывшей возлюбленной. Дама его не впустила, но закрытая дверь не стала преградой для парня.

Он решил забраться к петрозаводчанке через балкон. Пока молодой человек поднимался на второй этаж, угрожая женщине расправой, горожанка вызвала сотрудников Росгвардии.

Группа задержания приняла заявление от потерпевшей. Молодого человека увезли в отделение полиции. (фото stihi.ru)