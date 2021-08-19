Жительница Карелии выложила в Интернет объявление и лишилась денег

В полицию обратилась 44-летняя жительница Костомукши. Она рассказала, что мошенники обманным путем украли у нее деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина рассказала, что разместила в Интернете объявление о продаже холодильника. С ней связался покупатель и попросил назвать данные карты, на которую следовало перевести деньги.

Спустя некоторое время жительнице Костомукши поступило смс о том, что в сервис Интернет-банка совершен вход. Затем она получила уведомления о списании 10 000, следом - 49 000 рублей, и незамедлительно заблокировала карту.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение. Фото pixabay.com/freephotocc