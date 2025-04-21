Житель Карелии напал на сотрудницу МВД и ее дочь

Агрессивные действия нетрезвого мужчины и его неприязнь к людям в форме и с погонами привели его в суд. За применение насилия в отношении полицейского и его родственника мужчину осудили условно.

Инцидент произошел в начале этого года. Житель Кеми увидел на улице знакомую женщину – сотрудницу полиции. Она была вместе с дочкой. Он подошел к ним сзади, взял за плечи и с силой столкнул друг об друга, следует из материалов суда. Такие действия мужчина совершил из неприязни к сотрудникам МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год без изоляции от общества условно с испытательным сроком в год. Приговор пока не вступил в силу. © «Петрозаводск говорит»