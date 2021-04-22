Житель Карелии может лишиться свободы на десять лет за наркотики

В Костомукше будут судить 28-летнего жителя города, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, сообщает прокуратура Карелии.

Следствием установлено, что в феврале этого года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при выходе из дома, после чего в ходе обыска в квартире по месту жительства у него было обнаружено 104 грамма синтетического наркотического средства – курительной смеси.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. Свою вину он признал.

Дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото с сайта penza-post.ru