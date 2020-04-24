24 апреля 2020, 11:40
Общество

Житель Карелии добился выплаты зарплаты у кинувшего его работодателя

Благодаря вмешательству прокуратуры республики житель Суккозера получил причитавшиеся ему деньги

Прокуратура Муезерского района помогла жителю поселка Суккозеро добиться справедливости.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе проверки было установлено, что гражданин работал у индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовками, однако при увольнении не получил причитающиеся ему денежные суммы в счет оплаты труда.

Установив данный факт, прокуратура района внесла бывшему работодателю представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого задолженность по заработной плате в размере 12 000 рублей была погашена.

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Метки: 
карельская прокуратура
Зарплата
Суккозеро
Муезерский район