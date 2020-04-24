Годовые оценки по шести предметам будут выставлены до конца апреля

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети назвал предметы, по которым итоговые оценки будут выставлены до 30 апреля.

«При этом совместно с Минобразования определили, что до 30 апреля школьникам всех классов должны быть выставлены отметки по физкультуре, музыке, ИЗО, технологии, ОБЖ и мировой художественной культуре. Оценки будут ставить по результатам завершенных четвертей, полугодий, триместров с учетом текущих отметок в апреле 2020 года.

Если возникает спорная ситуация, то вопрос должен решаться в пользу школьника»,

- сообщает глава Карелии.

Напомним, для младших школьников, с 1 по 4 класс, учебный год завершится в апреле. Все вопросы по образованию детей Артуру Парфенчикову можно задать сегодня, в ходе прямой линии, которая начнется 24 апреля в 12 часов.