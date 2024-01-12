Житель Карелии до смерти забил мужчину у кафе

Суд в Пудоже вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Обвиняемый вину признал лишь частично. В суде он заявил, что не помнит, как бил ногами и усомнился в том, что его «приемы карате» привели к гибели потерпевшего.

Как следует из материалов дела, мужчину жестоко избили ночью 24 сентября прошлого года у кафе и пункта выдачи популярного маркетплейса на улице Карла Маркса.

Нападавший был нетрезв. У него внезапно вспыхнула неприязнь, он кулаком ударил в голову мужчину, тот упал. Затем он снова ударил мужчину в голову, тот упал. После этого он около трех раз ударил лежавшего ногой в голову. Мужчина погиб.

«Причиненные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и стоят в прямой причинной связи с наступлением смерти потерпевшего, наступившей на месте происшествия»,

- говорится на сайте суда.

Суд приговорил нападавшего к девяти с половиной годам и двум дням колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить отцу погибшего компенсацию в размере двух миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. // фото freepik.com/ fabrikasimf