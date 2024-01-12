Женщина ушла на свидание, а через несколько дней нашли ее тело

Утром 12 января в Москве было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Труп находился в строительном мешке.

С заявлением о пропаже женщины ранее обратилась дочь. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и назначили экспертизы.

По информации РИА Новости, вечером 9 января погибшая ходила на свидание с мужчиной с сайта знакомств. Она сообщила дочери в мессенджере, что с новым знакомым зашли в магазин за алкоголем и продуктами, а затем сказала, что они в подвале и сбросила дочери геолокацию. Затем она перестала выходить на связь. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann