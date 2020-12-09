09 декабря 2020, 12:08
Житель Беломорска похитил велосипед, не получив денег взаймы
Правоохранители карельского города оперативно раскрыла кражу
Заявление о пропаже велосипеда стоимостью 10 000 рублей поступило в полицию Беломорска в конце ноября, сообщает МВД Карелии.
Владелец сообщил, что хранил его на первом этаже жилого дома и антикражным устройством не пользовался.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастен ранее судимый 41-летний горожанин. Он дал признательные показания. В позднее время мужчина пришел к знакомым, чтобы занять денег на спиртное, но получил отказ. Уходя, он заметил в подъезде хороший велосипед и решил забрать его себе.
В настоящее время похищенное имущество изъято правоохранителями. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Фото из группы МВД по Республике Карелия