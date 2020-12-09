Житель Беломорска похитил велосипед, не получив денег взаймы

Заявление о пропаже велосипеда стоимостью 10 000 рублей поступило в полицию Беломорска в конце ноября, сообщает МВД Карелии.

Владелец сообщил, что хранил его на первом этаже жилого дома и антикражным устройством не пользовался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастен ранее судимый 41-летний горожанин. Он дал признательные показания. В позднее время мужчина пришел к знакомым, чтобы занять денег на спиртное, но получил отказ. Уходя, он заметил в подъезде хороший велосипед и решил забрать его себе.

В настоящее время похищенное имущество изъято правоохранителями. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото из группы МВД по Республике Карелия