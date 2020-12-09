09 декабря 2020, 12:08
Происшествия

Житель Беломорска похитил велосипед, не получив денег взаймы

Правоохранители карельского города оперативно раскрыла кражу

Заявление о пропаже велосипеда стоимостью 10 000 рублей поступило в полицию Беломорска в конце ноября, сообщает МВД Карелии.

Владелец сообщил, что хранил его на первом этаже жилого дома и антикражным устройством не пользовался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастен ранее судимый 41-летний горожанин. Он дал признательные показания. В позднее время мужчина пришел к знакомым, чтобы занять денег на спиртное, но получил отказ. Уходя, он заметил в подъезде хороший велосипед и решил забрать его себе.

В настоящее время похищенное имущество изъято правоохранителями. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото из группы МВД по Республике Карелия

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Карелия
Беломорск
Кража
воровство
хищение
велосипед
МВД Карелии