Жириновский: «Само слово «республика» надо убрать!»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в Госдуме за укрупнение российских регионов и ликвидацию национальных республик.

«Внутри России не должно быть никаких субъектов, выделяющихся по национальному признаку. Само слово «республика» надо убрать! Пора укрупнить регионы. Чтобы Россия состояла из 40 губерний по 4 миллиона жителей в каждой»,

— написал он в соцсетях.

Согласно Конституции, Российская Федерация состоит из 85 равноправных субъектов, 22 из которых являются республиками, в том числе Республика Карелия.

В Конституции Российской Федерации, однако, это обозначение не означает наличие у них государственного суверенитета, а «лишь отражает определенные особенности их конституционно-правового статуса, связанные с факторами исторического, национального и иного характера». Республики принимают собственные конституции и имеют право устанавливать свои государственные языки, а также имеют столицы.