Жираф с необычным окрасом родился в американском зоопарке

Уникальный жираф появился на свет в конце июля в зоопарке в штате Теннесси. У него нет ни одного пятнышка, окрас полностью однотонный.

В природе пятна необходимы жирафам для маскировки и терморегуляции. После появления необычного малыша в зоопарке объявили конкурс, как назвать чудо-детеныша.

Российский ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с News.ru предположил, что пятен у жирафа нет из-за генетического отклонения или сбоя в окраске. Он предположил, что у животного могут быть проблемы со здоровьем и его нужно обследовать. // фото скриншот Cbsnews.com