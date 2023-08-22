Умер итальянский певец Тото Кутуньо

В возрасте 80 лет скончался известный итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Певца не стало во вторник, 22 августа, сообщает издание Ansa.

Кутуньо умер в миланской больнице после продолжительной болезни. 7 июля ему исполгнилось 80.

Артист был известен своим сотрудничеством с Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, прославился песней L’italiano. В 1990 году Кутуньо победил на «Евровидении». // фото unsplash.com/ Parth Natani