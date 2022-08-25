Жилой дом вспыхнул поздним вечером в Сортавале

В среду в 23 часа 40 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сортавала поступило сообщение о пожаре в трехквартирном деревянном жилом доме. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета уже были на месте происшествия. К этому моменту в доме горела стена и окно одной из квартир. Профессионалам потребовалось меньше десяти минут, чтобы справиться с пожаром и спасти жилой дом от огня.

В результате ЧП в доме огнем были повреждены наружная стена и окно в квартире на общей площади шесть квадратных метров. Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине произошел этот ночной пожар. Проводится проверка.

Всего же с начала года на территории республики произошло 1008 пожаров, это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Фото: unsplash.com