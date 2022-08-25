Петрозаводчанин молил о помощи из своей запертой квартиры

В среду в 11 часов 13 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру на улице Парфенова, где пожилой мужчина стучит в дверь и просит о помощи, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили 30-метровую автолестницу в окно квартиры, расположенной на четвертом этаже, и проникли внутрь.

Пожилому хозяину требовалась медицинская помощь. Спасатели открыли дверь врачам, прибывшим к месту вызова. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его увезли в больницу. Фото: unsplash.com