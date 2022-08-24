Водитель легковушки в Петрозаводске сбил человека на самокате

Ближе к вечеру 24 августа легковой автомобиль в карельской столице сбил самокатчика. Видео с места аварии опубликовал портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Она произошла в 16:18 в районе пересечения улицы Гоголя с улицей Анохина, на «зебре».

Пешеходный переход нерегулируемый, водитель электросамоката ехал по нему и не спешился, как того требуют ПДД. Легковушка двигалась вниз по улице Гоголя.

Автомобиль врезался в человека на самокате, тот подлетел от сильного удара. Это запечатлела видеокамера «Сампо.ру». // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»