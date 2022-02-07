Жилой дом вспыхнул под Петрозаводском

Вчера вечером в 22 часа 56 минут на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Новая Вилга. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные в течение нескольких минут справились с огнем. В результате пожара в доме огнем был поврежден пол под печкой.

В ходе тушения огня специалистам пришлось при помощи бензопилы вскрывать конструкции пола.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. По их мнению, последствия от огня могли быть куда печальнее, если бы не хозяин дома. Мужчина до прибытия пожарных принял все меры для нераспространения огня.

Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Фото pixabay.com/RonaldPlett