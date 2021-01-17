Жилой дом полыхал сегодня в Олонецком районе Карелии

17 января в 01:05 на пульт Единой службы спасения-01 поступило сообщение, о пожаре в поселке Ильинском, Олонецкого района Карелии, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"



Горел жилой дом №7 на улице Котчильской. Для ликвидации пожара привлекались шесть человек из состава пожарной части №36 по охране п. Ильинский и две спецмашины – АЦ-60 (УРАЛ) и АЦ-40(131). Руководил тушением пожара заместитель начальника отряда. Огонь погашен.

Вчера в 23:10 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района боролись с огнем в поселке Салми Питкярантского района, сообщает группа «МЧС по Республике Карелия». Горел жилой дом № 9 на улице Тулемской. Девять пожарных, используя две машины, боролись с огнем до 04:10.

16 января в 13:51 пожарные Петрозаводска (девять человек на двух машинах), привлекались для тушения горящего автомобиля на Гвардейской улице у дома № 3. Только в 14:34 пожар удалось ликвидировать.

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

