Жилой дом и автомобиль «Нива» сгорели в Карелии

Серьезный пожар случился утром 26 мая на севере Карелии в поселке Луусалми в Калевальском районе.

Для ликвидации возгорания в жилом доме выехали пожарные из поселка Боровой и Костомукши.

Первыми в борьбу с огнем вступили пятеро бойцов из поселковой добровольной пожарной команды.

Добровольцы понимали, что им придется рассчитывать только на свои силы, так как до ближайшей профессиональной части расстояние более 90 километров и помощь придет не скоро.

Для борьбы с огнем была задействована водовозка. Но силы были явно не равными. Тушение затруднял тот факт, что когда в бочке заканчивалась вода, ее приходилось подвозить из озера Ламбино, расположенного в двух километрах от места ЧП.

Огонь повредил строение дома, летняя кухня, хозяйственная постройка и автомобиль «Нива». Причину возгорания предстоит установить. (фото с места ЧП)