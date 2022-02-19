Жилой дом горел ночью в Карелии

18 февраля в 22:34 на пульт дежурного пожарно-спасательных подразделений Пудожского района поступила информация о возгорании в поселке Онежский. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и четверо спасателей. Выяснилось, что горит жилой дом. Борьба с огнем была долгой - справиться с возгоранием удалось лишь в 00:15.

В министерстве напомнили жителям и гостям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/12019