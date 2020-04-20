Жилой дом горел ночью в Карелии

Карельские пожарные спасли жилой дом от огня в поселке Сегежской районе республики, сообщает МЧС по РК. Возгорание произошло в воскресенье, 219 апреля, в 23:57.

«Пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Сегежский район п.г.т Надвоицы, ул. Мира. 20.04.2020 г. в 00:05 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.