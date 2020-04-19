Водитель устроил жесткое ДТП в Петрозаводске и ушел с места событий

Сегодня вечером, в 20:11, на улице Мичуринской произошло ДТП, попавшее в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как отечественный автомобиль на большой скорости пронесся через перекресток и врезался в припаркованную машину.

Далее события развернулись необычным образом. Водитель ВАЗа немного отогнал автомобиль от места аварии, после чего просто вышел из машины и ушел с места происшествия.

Видео опубликовал сайт dtpptz.