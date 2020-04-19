19 апреля 2020, 22:43
Водитель устроил жесткое ДТП в Петрозаводске и ушел с места событий
Дорожный инцидент в карельской столице попал в объектив городской камеры наблюдения
Сегодня вечером, в 20:11, на улице Мичуринской произошло ДТП, попавшее в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.
На кадрах видно, как отечественный автомобиль на большой скорости пронесся через перекресток и врезался в припаркованную машину.
Далее события развернулись необычным образом. Водитель ВАЗа немного отогнал автомобиль от места аварии, после чего просто вышел из машины и ушел с места происшествия.
Видео опубликовал сайт dtpptz.