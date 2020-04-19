19 апреля 2020, 20:18
Происшествия

Пожарные Петрозаводска потушили горящие гаражи под Rammstein

Огнеборцы смогли предотвратить распространение огня на соседние постройки

Сегодня в Соломенном горели гаражи. На тушение огня привлекались специалисты пожарной части №75 по охране района, а также пожарные из пожарно-спасательной части №4 Петрозаводска, сообщает паблик ПЧ-75 в соцсети.

Огнеборцы оперативно прибыли к месту возгорания и быстро потушили пламя. Было предотвращено распространение огня на соседние постройки.

Брандмейстеры сделали ролик, посвященный тушению этого возгорания. Пожарные выбрали для фоновой музыки песню Rammstein Ich Will. Получилось душевно.

Обсудить
просмотр
166386
Метки: 
Петрозаводск
Соломенное
пожар
Пожарные
гараж
Rammstein
новости петрозаводска