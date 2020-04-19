19 апреля 2020, 20:18
Пожарные Петрозаводска потушили горящие гаражи под Rammstein
Огнеборцы смогли предотвратить распространение огня на соседние постройки
Сегодня в Соломенном горели гаражи. На тушение огня привлекались специалисты пожарной части №75 по охране района, а также пожарные из пожарно-спасательной части №4 Петрозаводска, сообщает паблик ПЧ-75 в соцсети.
Огнеборцы оперативно прибыли к месту возгорания и быстро потушили пламя. Было предотвращено распространение огня на соседние постройки.
Брандмейстеры сделали ролик, посвященный тушению этого возгорания. Пожарные выбрали для фоновой музыки песню Rammstein Ich Will. Получилось душевно.