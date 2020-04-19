Пьяного в стельку водителя остановили полицейские в Карелии

Сегодня днем в поселке Эссойла Пряжинского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле Ланос», которым управлял мужчина с признаками опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Освидетельствование на месте дало результат 1,27 промилле. Автомобилист с такими цифрами не согласился, но ехать в медицинское учреждение для повтороного теста отказался.

Автомобиль поместили на штрафстоянку, а водитель будет ждать решения суда. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.