19 апреля 2020, 16:34
Пьяного в стельку водителя остановили полицейские в Карелии
В Пряжинском районе мужчина не согласился с результатом теста на опьянение, но на медосвидетельствование ехать отказался
Сегодня днем в поселке Эссойла Пряжинского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле Ланос», которым управлял мужчина с признаками опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.
Освидетельствование на месте дало результат 1,27 промилле. Автомобилист с такими цифрами не согласился, но ехать в медицинское учреждение для повтороного теста отказался.
Автомобиль поместили на штрафстоянку, а водитель будет ждать решения суда. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.