Автомобиль сгорел в Карелии

Поздним вечером 18 апреля пожарные Костомукши привлекались на тушение вспыхнувшего автомобиля. Сообщение о пожаре поступило в 23:28, сообщает второй пожарно-спасательный отряд ФПС по РК.

На ликвидацию возгорания было брошено семь человек и две единицы техники. В 23:36 огонь был потушен.

Пострадавших в результате происшествия нет. Автомобиль был уничтожен огнем. Причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.