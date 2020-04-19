19 апреля 2020, 15:54
Автомобиль сгорел в Карелии
Пожарные выясняют причины возгорания в транспортном средстве на севере республики
Поздним вечером 18 апреля пожарные Костомукши привлекались на тушение вспыхнувшего автомобиля. Сообщение о пожаре поступило в 23:28, сообщает второй пожарно-спасательный отряд ФПС по РК.
На ликвидацию возгорания было брошено семь человек и две единицы техники. В 23:36 огонь был потушен.
Пострадавших в результате происшествия нет. Автомобиль был уничтожен огнем. Причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.