В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в мошенничестве

Полиция Петрозаводска разыскивает Дмитрия Хинеева, 1980 года рождения. Мужчина скрылся от суда.

Он обвиняется в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех жителей и гостей Карелии, обладающих информацией о местонахождении этого человека, просят звонить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7-911-409-26-96, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).