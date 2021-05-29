Жилье в Петрозаводске дорожает быстрее, чем в среднем по России

Средняя цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке в России на конец мая составляет 78,1 тысяч рублей, сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на аналитиков ЦИАН. Это на 24% выше, чем год назад.

Средняя цена предложения на вторичном рынке в целом по стране составляет 4,21 млн руб. при средней площади 56,6 квадратных метра. За год она выросла на 615 тыс. руб. (+17,1%).

Заметнее всего, по статистике ЦИАН, квартиры на вторичном рынке за год подорожали в Чите (+36,9%), Нижнекамске (+35,1%), Улан-Удэ (+34,4%), Петропавловске-Камчатском (+33,2%) и Курске (+32,9%).

В Москве за год средняя цена квартир на вторичном рынке увеличилась на 15,7%, а в Санкт-Петербурге — на 24,8%. Меньше всего за год выросли цены на вторичку в Нальчике (+1,6%) и Волгодонске (+1,9%).

Петрозаводск хоть и не вышел в лидеры роста, но отстает от них не сильно. Средняя цена квадратного метра квартиры на вторичном рынке 68,4 тысяч рублей (при средней по России - 78,1 тысяч рублей). Динамика цен за год +31,3% (при среднем росте по России +24%). Средняя цена предложения – 3,66 млн рублей (при среднем по России – 4,21 млн руб.).

«В ближайшее время на рынке сохранится тенденция на замедление роста цен — с высокой вероятностью они будут расти не быстрее 1 процентного пункта в месяц. Ожидать высоких показателей спроса также не приходится. Помимо снижающейся летом активности, причинами являются планируемое повышение ставок по ипотечным кредитам и эффект высокой базы (цены находятся на максимуме). Фактором стабилизации стоимости остается рост объема предложения», — прокомментировал результаты исследования руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. // Фото: realty.rbc.ru