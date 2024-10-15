Жильцов дома в Олонце заставили оплатить одну услугу дважды

Жильцы одного из домов в Олонце столкнулись с двойным начислением за коммунальные услуги: одну квитанцию они получили от ресурсоснабжающей компании, а вторую — от управляющей организации. Для выяснения причин одна из проживающих в этом доме обратилась в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

В ходе проверки его сотрудники установили, что дом № 2-А на улице Коммунальной управляется непосредственно – такой способ выбрали сами люди. Это позволило компании «ТНС энерго Карелия» выставлять счета за электроэнергию на общедомовые нужды напрямую жильцам.

Однако обслуживающая организация также выполнила начисление, что стало нарушением. В ее адрес направили предписание с требованием устранить ошибку и провести перерасчет.

Компания сообщила, что корректировка начислений за май и июнь уже выполнена. Общая сумма перерасчета для двенадцатиквартирного дома составила 1 655,05 рубля. // фото: freepik.com