Строительство парома в Панозеро приостановили

Работы по строительству парома в Панозеро приостановили из-за расторжения контракта с подрядчиком, сообщили в министерстве транспорта Карелии. Причиной такого решения стало невыполнение обязательств в установленные договором сроки, что привело к одностороннему разрыву контракта.

На данный момент работы по строительству парома завершены на 90 процентов, уже прошли швартовые испытания.

Теперь, после расторжения контракта, КУ РК «Управтодор РК» планирует провести аукцион для дооборудования судна необходимыми элементами, такими как огнетушители и тросы для спуска на воду. Эти работы должны быть завершены к навигационному сезону 2025 года. // фото: минтранс Карелии