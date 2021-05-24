Жестокое ДТП в столице Карелии произошло сегодня вечером

Жестокое ДТП произошло сегодня вечером в 17:48 на пересечении Октябрьского проспекта и Московской улицы, сообщает сайт dtpptz.ru.

ДТП произошло, когда кроссовер совершал левый поворот на улицу Московская, а в это же время красный легковой автомобиль двигался прямо по проспекту.

Судя по видео, легковой автомобиль выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Информация о пострадавших уточняется.

Видео с камер наблюдения проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру. // Фото: vk.com