В Карелии возбуждено уголовное дело по невыплате заработной платы

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает СУ СК по РК.

По версии следствия, в 2020 году и в 2021 году руководство общества с ограниченной ответственностью в поселке Лоухи, при осуществлении коммерческой деятельности, не выплачивало заработную плату четверым работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила 55 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет. // Фото: okprzn.ru