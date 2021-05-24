24 мая 2021, 19:33
В Карелии возбуждено уголовное дело по невыплате заработной платы
Руководству организации, за допущенные нарушения законодательства, грозит до трех лет лишения свободы
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщает СУ СК по РК.
По версии следствия, в 2020 году и в 2021 году руководство общества с ограниченной ответственностью в поселке Лоухи, при осуществлении коммерческой деятельности, не выплачивало заработную плату четверым работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила 55 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет. // Фото: okprzn.ru