Жесткое групповое ДТП произошло в Петрозаводске

Серьезная авария произошла в час пик в карельской столице в минувшую среду, 13 мая. В 17:37 на пересечении улиц Гоголя и Анохина столкнулись три автомобиля «ВАЗ-2109», Daewoo Nexia и внедорожника Chevrolet Niva, сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, «ВАЗ-2109» выезжал на перекресток, двигаясь по улице Анохина в прямом направлении, со стороны центра. В это же время Chevrolet Niva двигалась по улице Гоголя (главная дорога) вниз, в прямом направлении. От столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка и тротуар. При этом произошло еще одно столкновение со стоящей перед перекрестком на улице Анохина Daewoo Nexia.

К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов. Информация о пострадавших уточняется.