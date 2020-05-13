Автомобиль ДПС снес светофор в Петрозаводске

Дорожная авария с участием автомобиля ДПС произошла в среду, 13 мая, в карельской столице. Инцидент был зафиксирован городскими камерами онлайн-наблюдения компаний «Ситилинк» и компьютерной сети «Сампо.ру» в 16:46 на пересечении улиц Шотмана и Разина, сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

При совершении маневра поворота легковой автомобиль занесло на мокром асфальте. Уточняется, что в момент столкновения иномарка «Шкода Фабия» двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Пострадавших нет. Автомобиль и столб крепления светофора получили механические повреждения. По факту ДТП в МВД по Республике Карелия проводится проверка, сообщает источник.