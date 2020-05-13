Петрозаводчанин заколол своего знакомого ножом

Житель столицы Карелии забил своего знакомого до смерти ножом. Трагический инцидент произошел в апреле, сообщает Следком.

По версии следствия, убийство произошло во время совместного застолья: хозяин квартиры распивал спиртное со своим гостем. Во время посиделок мужчина напал на своего знакомого и нанес ему множественные колото-резаные ранения ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас обвиняемый по делу об убийстве находится под стражей. Горожанин может лишиться свободы на срок до 15 лет.