Жесткое ДТП в Петрозаводске попало на видео

В воскресенье в 18:04 в Петрозаводске на пересечении улиц Чапаева и Ватутина произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по Чапаева, на большой скорости врезался в машину, выезжавшую на перекресток с Ватутина. После удара первый автомобиль отбросило на встречную полосу, где случилось еще одно столкновение.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.