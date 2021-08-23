У жителя Карелии угнали автомобиль, когда он пошел за водой

В минувшее воскресенье в полицию от жительницы поселка Кяппесельга Кондопожского района поступило сообщение об угоне автомобиля «Шкода Октавия». На розыск были ориентированы наряды, сообщает пресс-служба ГИБДД Петрозаводска.

В районе шести утра в понедельник на Лесном проспекте в Петрозаводске инспекторами ДПС был остановлен автомобиль, находящийся в розыске, которым управлял петрозаводчанин 1985 года рождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Как стало известно, владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания, а сам пошел на колодец за водой. Подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый житель Петрозаводска, проходил мимо и решил добраться до дома на автомобиле.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фото ГИБДД Петрозаводска