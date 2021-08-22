Пожар в автомобиле «Ауди» в Петрозаводске попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в автомобиле на углу Первомайского проспекта и улицы Разина в Петрозаводске. Запись опубливал паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как мы писали ранее, пожар случился накануне вечером. К спасателям сообщение поступило в 21:55, пожар удалось ликвидировать к 22:37.

В паблике также появились слова благодарности неравнодушным водителям, которые пытались помочь потушить автомобиль «Ауди» и вызвали пожарных.

«Огромное вам спасибо, если бы не ваша своевременная помощь топливо могло разлиться сильнее и ущерб был бы значительно больше. По крайней мере удалось вытащить вещи и документы - они не сгорели», - написала участница паблика.