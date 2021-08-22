Следком возбудил еще одно дело о невыплате зарплаты в Петрозаводске

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Это второе аналогичное дело, о котором за последние сутки сообщает карельский Следком. Только, если в первом случае работнику фирмы не платили полгода, то сейчас речь идет о задержке выплат в течение девяти месяцев.

По версии следователей, с ноября 2020 по июль 2021 года руководство организации не выплачивало зарплату и другие положенные по закону выплаты работнику. Долг составил не менее 135 тысяч рублей.

Обстоятельства нарушения трудовых прав работника устанавливаются, также принимаются меры, чтобы работник выплаты получил. Виновным может грозить до трех лет лишения свободы. (фото gorod-tv.com)