Фирма в Петрозаводске полгода не платила зарплату работнику

Следком Карелии возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы. По версии следователей, в Петрозаводске фирма не платила работнику с февраля по август 2021 года. В итоге сотрудник недополучил не менее 56 тысяч рублей.

Обстоятельства преступления устанавливаются, принимаются меры по восстановлению нарушенных трудовых прав. Наказание может составить до 3 лет лишения свободы. (фото pressa40.ru)