Самолет, летящий из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Что конкретно произошло на борту, пока не известно. Самолет должен приземлиться в воздушной гавани в Шереметьево.

По информации МК, рейс выполняет борт Sukhoj Superjet-100, сигнал бедствия стал поступать, когда самолет был в небе над Тамбовской областью. Экипаж резко снизил высоту.

Позже стало известно, что самолет благополучно приземлился в аэропорту. (фото rauschenberger, pixabay.com)