Семеро осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии

Из республиканской психиатрической больницы в Новой Бряни Заиграевского района в Бурятии сбежали семеро мужчин, осужденных на принудительное лечение. Они напали на санитара, госпитализация ему не потребовалась.

В Улан-Удэ и четырех районах Бурятии ввели план «Сирена» для розыска и поимки беглецов, сообщает «Интерфакс».

По информации «Лента.ру», ссылающейся на телеграм-каналы, осужденным удалось совершить побег во время бунта с участием около 60 человек. Охраны на месте не было, усмирить людей пытались пятеро санитаров. Семерым удалось сбежать из психушки через забор, другие обитатели учреждения были остановлены.

Глава республики Алексей Цыденов попросил жителей проявить бдительность и следить за детьми, пишут «Известия». Журналисты также опубликовали фото беглецов и назвали их фамилии.

В числе поставленных осужденным диагнозов — расстройство личности, шизофрения и умственная отсталость. По последним данным, двоих уже удалось задержать. Впоследствии появилась информация о задержании всех сбежавших преступников. (фото iz.ru, skud-russia.ru)