Жесткое ДТП произошло на Кукковке в Петрозаводске

Жесткое ДТП произошло сегодня в карельской столице на пересечение улиц Ровио, Парфенова и Торнева. Поделить перекресток не смогли кроссовер и легковой автомобиль «Лада». На месте аварии до сих пор работают сотрудники ГИБДД, приезжали пожарные и парамедики.

«Говорят, есть один пострадавший – водитель автомобиля «Лада». Отечественный автомобиль резали гидравлическими ножницами»,

– сообщают очевидцы ДТП.

Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по кадрам, кроссовер делал левый поворот с улицы Ровио на улицу Парфенова. Автомобиль «Лада» двигался с большой скоростью по улице Ровио в сторону Комсомольского проспекта. Столкновение произошло в центре перекрестка. Автомобили раскидало по проезжей части.

Снимки с места ДТП сделаны журналистами портала «Петрозаводск говорит».