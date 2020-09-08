08 сентября 2020, 16:41
Петрозаводчанин обнаружил у себя счастливый ключ от квартиры
Ключ подошел к двери рыбного магазина и мужчина наелся деликатесов
Любопытная история произошла в Петрозаводске. В полицию города поступило заявление о краже от работников рыбного магазина, расположенного в жилом доме. Было похищено деликатесов почти на 40 тысяч рублей, но при этом замок не был взломан.
Как сумели выяснить полицейские, вором оказался 49-летний житель того же дома.
«Он пояснил, что ключ от его квартиры подошел к замку от двери магазина. Поэтому он без труда проник внутрь и похитил продукцию. Часть он употребил самостоятельно, а часть сбыл»,
- сообщает МВД.
Против обладателя счастливого ключа возбуждено уголовное дело.