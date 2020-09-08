Грузовик «Вольво» протаранил легковую машину на мосту в Петрозаводске

Грузовик «Вольво» и легковой автомобиль столкнулись на мосту между Кукковкой и Древлянкой в Петрозаводске. Столкновение транспортных средств запечатлела камера видеонаблюдения компании «Сампо.ру».

Авария произошла сегодня в 15:31, когда грузовик в плотном потоке машин попытался перестроиться из одного ряда в другой.

Вероятно, водитель большегруза мог просто не заметить в боковое зеркало легковую машину. Удар пришелся в левый бок легковушки. В результате, легковой автомобиль развернуло и он оказался впереди грузовика, который протащил его еще несколько метров. После чего легковой автомобиль ударился в леерное ограждение передним бампером, после чего откатился обратно в грузовик.

В результате ДТП оказалось затруднено движение в сторону Кукковки.