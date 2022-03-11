Жесткая авария в Петрозаводске попала на видео

Серьезная авария на Первомайском проспекте, произошедшая вечером 10 марта, попала в объектив камер видеонаблюдения компаний CityLink и Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости вылетает на перекресток, после чего врезается в машину, которая стояла на светофоре. После этого из первого автомобиля выходят несколько человек, которые покидают место ДТП, а сам виновник аварии уезжает с места происшествия.

Напомним, по данным ГИБДД Петрозаводска, водителя автомобиля BMW сейчас ищут. В результате аварии пострадали два человека.